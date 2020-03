Senigallia: mannaia e coltello nel furgone, scatta la denuncia

SENIGALLIA – Un 55enne di origine marocchina e residente nell’entroterra senigalliese è stato fermato mentre si trovava alla guida di un furgone bianco, in compagnia di un connazionale residente nel pesarese. Dai primi accertamenti, entrambi sono risultati con precedenti a carico per reati contro il patrimonio.

I poliziotti hanno allargato i controlli al mezzo su cui viaggiavano i due e hanno trovato il conducente in possesso di due coltelli a lama fissa di cui uno a forma di mannaia. L’uomo ha confermato agli agenti di essere il proprietario di entrambi i coltelli ma non è riuscito a giustificarne il possesso.

Per lui è scattata la denuncia per porto illegale di armi. Durante i controlli per contrastare l’immigrazione la polizia ha sorpreso una 30enne rumena che, alla richiesta di fornire i documenti, ha dichiarato di averli lasciati a casa. Dagli accertamenti è risultata colpita da un provvedimento di espulsione per motivi di sicurezza, emesso dal prefetto di Ancona con divieto di reingresso in Italia. È stata denunciata e allontanata dal territorio nazionale.