Manifesto, spot e incontro pubblico a Senigallia contro la violenza sulle donne

Queste sono le iniziative della Fidapa sezione di Senigallia per sensibilizzare la popolazione sul fenomeno di stretta attualità in occasione della giornata contro la violenza sulle donne

SENIGALLIA – Un manifesto contro i femminicidi, uno spot che verrà diffuso a livello nazionale e un incontro pubblico. Sono le iniziative promosse dalla sezione senigalliese della Fidapa-BPW Italy per sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza di genere.

L’evento “Io non ho più paura” si terrà sabato 25 novembre, in occasione proprio della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, alle ore 16:30 all’auditorium San Rocco di piazza Garibaldi. «I continui eventi di cronaca ci dicono che purtroppo la strada è ancora in salita – spiega la presidente Fidapa Senigallia, Giulia Mancinelli – e c’è molto da lavorare. Dobbiamo fare rumore per muovere le coscienze e per un nuovo modello culturale di approccio alla parità di genere».

Il manifesto della Fidapa di Senigallia per la giornata contro la violenza sulle donne 2023

L’incontro pubblico è aperto a tutta la cittadinanza, è patrocinato dal distretto centrale della Fidapa Italy, dal Comune di Senigallia, dalla consulta del volontariato e della commissione regionale pari opportunità della Regione Marche.

Prevede una prima parte in cui verranno illustrati i dati relativi alla diffusione del fenomeno della violenza sulle donne nel territorio, gli strumenti in essere per contrastarlo e un focus sul codice rosso rafforzato entrato in vigore il 30 settembre. Sono previsti gli interventi di Alessandra Alessandroni, giudice onorario del tribunale di Ancona nonché membro della commissione regionale pari opportunità, e di Felicia Basilicata, comandante della compagnia carabinieri di Senigallia.

Nella seconda parte verranno illustrati i percorsi di rinascita delle donne vittime di violenza, a cura di Orietta Candelaresi del centro antiviolenza territoriale e con la testimonianza di Stefania Palazzesi.

Tra le altre iniziative c’è anche il manifesto #StopAiFemminicidi e lo spot “Io non ho più paura” che vede alla regia il senigalliese Lorenzo Cicconi Massi, con la voce dell’attrice Catia Urbinelli. Dalla Fidapa Bpw Italy è arrivato anche il patrocinio per una diffusione su tutto il territorio nazionale.