Senigallia, Mamamia chiuso per 15 giorni

SENIGALLIA – Chiuso per 15 giorni il Mamamia, il noto club di via Fiorini a Senigallia. A darne l’annuncio sono gli stessi gestori che hanno affidato ai social network la notizia del provvedimento disposto dal Questore di Ancona.

La notifica è arrivata ieri, venerdì 13 agosto: «Ci hanno appena comunicato che il Mamamia non potrà essere aperto per 15 giorni! In un periodo già particolarmente duro non ce lo aspettavamo, anche perché abbiamo sempre fatto il massimo nel rispetto di regole e normative! Ci rivediamo al Mamamia sabato 28 agosto!».

Saltano quindi alcuni eventi programmati per questa serata del 14 agosto e per il 18, mentre è salvo il concerto di Motta previsto per il 28 agosto, giorno della riapertura.

Dopo la chiusura per 30 giorni della discoteca Miu di Marotta, dove è avvenuta la rissa che ha purtroppo visti coinvolti e feriti anche alcuni carabinieri intervenuti sul posto per sedare gli animi, ora tocca al Mamamia di Senigallia chiudere provvisoriamente i battenti.

L’area giardino del Mamamia club di Senigallia

La motivazione sembra sia legata all’episodio di violenza avvenuto all’esterno del locale. In realtà le forze dell’ordine rendono noto che «il decreto, emesso dal Questore di Ancona, deriva da una iniziativa promossa dai Carabinieri di Senigallia, i quali, durante la stagione estiva in corso, sono intervenuti varie volte presso quella discoteca per aggressioni e altri episodi di violenza, che hanno destato allarme sociale nella comunità. A seguito di tali fatti i Carabinieri hanno avanzato una proposta di sospensione della licenza di quell’esercizio, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico. Il Questore, valutando la fondatezza di quanto rilevato, ha emesso il provvedimento di sospensione della licenza, che termina il 27 agosto».