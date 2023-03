Maltrattamenti in famiglia e lesioni, denunciato un 60enne a Senigallia

SENIGALLIA – Insulti, maltrattamenti, lesioni: sono i motivi per cui è stato denunciato e allontanato da casa un 60enne di Senigallia grazie all’intervento della polizia e al coraggio della vittima di segnalare i soprusi ormai quotidiani alle forze dell’ordine.

Tutto è cominciato pochi anni fa, da quando cioè l’uomo è diventato violento e le vessazioni sempre più frequenti. L’origine era spesso legata all’abuso alcolico, quando perdeva il controllo di sé e sfogava la sua gelosia sulla donna, sia verbalmente che con azioni violente.

L’ultimo episodio è invece avvenuto pochi giorni fa: quando lei è rientrata a casa, lui ha prima inveito contro la convivente con frasi offensive e volgari, per poi spingerla a terra, procurandole degli ematomi e costringendola a sottoporsi in seguito alle cure mediche. Stanca delle continue violenze, la donna ha tentato di prendere il telefono per chiamare le forze dell’ordine ma il compagno ha provato a impedirglielo.

Solo l’intervento di un vicino, attirato dalle urla della donna, ha evitato il peggio. Sul posto è intervenuta la Polizia a cui la donna ha raccontato quanto andava avanti da parecchi mesi. L’uomo, un sessantenne, è stato allontanato da casa e denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia e per le lesioni procurate alla ex compagna.