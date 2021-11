Maltempo: vari interventi a Senigallia, Ostra e Belvedere Ostrense

Vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile in azione per limitare i disagi registrati nelle vallate del Misa e dell'Esino per l'ondata di pioggia

SENIGALLIA – Concedendo solo brevi pause, di fatto non si attenua l’ondata di maltempo che si sta abbattendo da oggi, martedì 16 novembre, sul senigalliese e nell’entroterra, tra Ostra e Belvedere Ostrense. Questa è infatti, in misura più accentuata, l’area su cui stanno cadendo da ore diversi millimetri di pioggia, causando non pochi disagi, anche se circoscritti ad alcuni punti.

Le criticità maggiori per quanto riguarda Senigallia si stanno riscontrando principalmente sulla strada provinciale Arceviese 360, nelle località Vallone e Bettolelle, così come da nord a sud su tutto il territorio comunale: strada della Marina al Cesano, via Berardinelli alla Cesanella e il lungomare Italia a Marzocca presentano problematiche legate all’acqua caduta copiosa e al fango finito in strada. Di fatto la viabilità comunale è in vari tratti compromessa proprio per la presenza del fango che rende viscido l’asfalto, come si vede nella foto qui sotto che ritrae la zona di Borgo Catena.

Proprio a seguito delle criticità create dalla pioggia persistente, l’amministrazione comunale ha, nella persona del sindaco Olivetti, disposto l’apertura del centro operativo comunale (Coc) per monitorare la viabilità su tutto il territorio comunale.

Maltempo: fango sulla strada a Borgo Catena di Senigallia

Ma non è solo Senigallia a soffrire l’abbondante pioggia che dal pomeriggio cade quasi incessantemente. Anche nelle zone di Ostra e Belvedere Ostrense si sono verificati disagi: decine le situazioni che hanno richiesto il pronto intervento dei vigili del fuoco dal distaccamento di Jesi, Ancona e Arcevia per alberi caduti sulla sede stradale, per smottamenti del terreno a fianco delle strade e per alcuni limitati allagamenti che hanno visto in azione le pompe idrovore.