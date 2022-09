Maltempo Senigallia: trenta feriti al pronto soccorso, in tre vanno a Jesi

SENIGALLIA – La piena del Misa ha colto alla sprovvista, travolgendo persone e mezzi, portandoli via. L’inferno di fango, acqua e detriti ha ucciso dieci persone, secondo l’ultimo bilancio. Molte altre sono rimaste ferite. Al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia nella notte sono arrivate circa 30 persone, tutte per lo più con escoriazioni e danni causati da una lunga permanenza in acqua. Quasi tutte sono state dimesse entro la mattina, restano ricoverate solo 4 persone con ferite e abrasioni. Sono cadute o la violenza della piena le ha mandate a urtare contro corpi contundenti ma non sono gravi per fortuna. La situazione sul fronte degli accessi e della gestione sanitaria dell’emergenza sembra essere sotto controllo.

Altre tre persone sono state ricoverate invece al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, arrivate direttamente con le ambulanze. Si tratta di un 70enne di Ostra, arrivato in ipotermia, rimasto per 4 ore immerso nell’acqua e nel fango che avevano invaso la sua abitazione imprigionandolo. Una donna di 71 anni di Pianello di Ostra invece, ha riportato delle contusioni dopo essere stata travolta dall’ondata del fiume Misa ed è stata scaraventata a terra. La loro situazione è sotto controllo, in mattinata dovrebbero essere dimessi. Più grave invece un uomo di 38 anni di Vaccarile di Ostra, che è stato sorpreso dalla piena mentre stava camminando ed è stato scaraventato in un profondo fossato. Ha riportato politraumi e fratture al femore, al calcagno e al polso. È stato ricoverato questa mattina al reparto di Ortopedia dove dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Disagi nella notte a Senigallia soprattutto per il passaggio delle ambulanze, molte rimaste impantanate nel fango e al momento del cambio-turno in quanto gli infermieri e oss provenienti dalle frazioni e dall’hinterland senigalliese hanno trovato strade chiuse e difficoltà negli spostamenti.