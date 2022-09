Maltempo a Senigallia, allagati il centro vaccinale e il magazzino dei farmaci

SENIGALLIA – L’ondata di maltempo che ha travolto Senigallia e il suo hinterland ha causato anche danni all’ospedale cittadino e i presidi sanitari limitrofi che sono isolati. Attualmente risultano chiusi il Poliambulatorio dell’ospedale civile, completamente allagato; la farmacia e il Dipartimento di igiene e prevenzione che ospita il centro vaccinale contro il Covid-19. Purtroppo per via delle abbondanti piogge il centro vaccinale è stato allagato pertanto non solo si è registrato un blackout elettrico ma sono stati compromessi anche macchinari, telefoni, computer e registri. Isolati i presidi sanitari limitrofi di Corinaldo, Ostra Vetere e Arcevia.

Disagi anche per gli spostamenti di medici, infermieri e oss dato che i ponti, sottopassi e collegamenti viari sono chiusi. Allagato anche il magazzino dei farmaci sulla Sp 360 Arceviese. Numerosi dunque i disagi anche nella gestione dell’emergenza visto che si sono registrati anche nella mattinata dei blackout elettrici con conseguente blocco dei macchinari, computer e linee telefoniche.

Il Dipartimento di igiene e prevenzione sommerso dall’acqua