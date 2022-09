Maltempo, ecco le scuole e le strade ancora chiuse tra Pesarese e Anconetano

Scuole ancora chiuse in alcuni comuni del Pesarese e dell'Anconetano dove il 15 settembre si è abbattuta l'ondata di maltempo. La situazione delle strade

ANCONA – Si lavora senza sosta nei comuni colpiti dal maltempo che il 15 settembre si è abbattuto su Anconetano e Pesarese provocando 11 vittime, 2 dispersi, più di un centinaio di persone sfollate e danni ingenti. La situazione si sta normalizzando e le acque dei corsi esondati (Nevola e Misa) si sono ormai ritirate, mostrando la devastazione sul territorio e lasciando dietro di loro fango e detriti.

Oggi le scuole sono ancora chiuse ad Arcevia, Sassoferrato, Senigallia (a Senigallia resteranno chiuse anche domani – martedì 20 settembre), a Serra De Conti (chiuse forse anche domani), a Ostra, Trecastelli, Cantiano, Frontone e Serra Sant’Abbondio. Scuole aperte invece a Barbara e Ostra Vetere, così come a Cagli e Pergola.

Per quanto riguarda la situazione delle strade, la Prefettura di Ancona ha comunicato in una nota stampa che «non sono segnalati al momento gravi disagi alla percorribilità delle strade statali, né sulla rete ferroviaria».

Restano chiuse in provincia di Pesaro Urbino le seguenti strade provinciali: Strada S.P. 50 “Valdorbia”; Strada S.P. 52 “Papa Giovanni paolo II”; Strada S.P. 105 “Buonconsiglio-Catria” (chiusa e non riaprirà perché un tratto non esiste più); Strada S.P. 106 “P.Molino-Foce Forchetta”; Strada S.P. 110 “Chiaserna-Catria”; Strada S.P. 113 “Monte Tenetra”; Strada S.P. 133 “Isola di Fossara”; Strada S.P. 134 “Chiaserna-Catria II Tr.”; Strada S.P. 151 “Caprile”.

In provincia di Ancona sono chiuse la Strada provinciale 14/1 km 2+100 e al km 1+900; la S.P. 36/1 km0+719 e al km 0+000; la S.P. 11 km 35+600, km 34+600, km 42+280, km 42+300, km 47+560, km 47+700; la S.P.17 km14+581, km 21 +130 e km 21+000; km 13+800; la S.P. 15 km 10+800, al km11+000, al km 22+000 e al km 22+000; la S.P. 48 km 0+000 e al km 7+500; la S.P. 16 km 0+000 e km4+000; la S.P. 43 km10+900 e km 10+820; la S.P. 12 km23+675, km 23+750; la S.P. 18 km 24+370, km 24+205; la S.P. 42 km 6+200 e km 6+115.