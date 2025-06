Maltempo: rami su strade, su un’auto e nel giardino di un asilo a Senigallia

SENIGALLIA – Sta tornando alla normalità anche nel senigalliese la situazione dopo il maltempo delle scorse ore che ha sferzato la regione. Sono state coinvolte dal pomeriggio di ieri soprattutto le province di Ancona, Fermo e Pesaro Urbino, la prima con oltre 80 interventi. Principale problema sono stati gli alberi e i rami caduti in strada. A Senigallia anche uno in un giardino di un asilo nido e un altro su un’auto.

Tra gli oltre 200 interventi effettuati nella notte scorsa dai vigili del fuoco in tutte le Marche ve ne sono stati alcuni che hanno permesso di risolvere situazioni pericolose. A Senigallia in via dei Faggi, zona Capanna Alta, un ramo è caduto su un’auto in sosta, dentro la quale per fortuna non si trovava nessuno. A rimuovere la pianta ci hanno pensato i vigili del fuoco che hanno constatato i danni al veicolo.

Per fortuna non è successo nulla di grave nemmeno all’asilo nido Prato Verde di Senigallia, tra via Perelli e via U.Giordano: qui un grosso ramo di un albero all’interno del giardino del centro per l’infanzia 0-3 anni è caduto per il forte vento che tra ieri pomeriggio e questa mattina ha sferzato la città.

Episodi come questo riaccendono i riflettori sullo stato di salute delle piante che sono finite a terra o i cui rami si sono spezzati a decine in tutto il territorio.