MONTEMARCIANO – Il mare d’inverno perde il suo fascino quando, gonfiato dalle onde e dal vento, si trasforma in una macchina devastante che spazza via tutto quello che incontra. Il maltempo di queste ore si è tradotto, a Marina di Montemarciano, in un nuovo allarme per i danni provocati dalle violente mareggiate. Le onde, altissime, hanno raggiunto la sede stradale trascinando con sé detriti e rami secchi, tanto che l’amministrazione comunale è stata costretta a chiudere una parte del lungomare Buglioni. La strada, come si evince dalle immagini del nostro reportage fotografico, è stata completamente invasa da acqua e detriti, rendendo pericolosa la circolazione. Ma non basta. I danni sono stati provocati anche agli chalet e alle attività che si affacciano sul mare. Alla “Cabana” sono state divelte tre cabine del rimessaggio, la piccola porzione di spiaggia divorata. Al ristorante “Heidi” dei fratelli Mengucci, il mare ha lambito il ristorante, invadendo la struttura: i danni sono ingenti. Tutte le attività commerciali che si affacciano sul mare sono a rischio.

L’erosione costiera è ormai un problema cronico: il mare ha divorato la spiaggia, aggredito il litorale, sommerso la strada, divelto le paratie messe a baluardo dei ristoranti e degli chalet. Ed è un problema che si ripete a ogni mareggiata, quando le onde si fanno alte e il nostro bel mare diventa cattivo. Sono già iniziate oggi pomeriggio le operazioni di pulizia del litorale. Il sindaco Damiano Bartozzi ha già eseguito un sopralluogo questa mattina per verificare lo stato dei luoghi, mentre nel pomeriggio si è recato negli stabilimenti danneggiati il vice sindaco Andrea Tittarelli. Ma sebbene nessuno venga lasciato solo in questa lotta contro i danni del mare, tuttavia la paura resta e viene alimentata dal nuovo bollettino di allerta meteo emesso per la giornata di domani.