Malore per il sindaco di Montemarciano Damiano Bartozzi

C’è apprensione per le condizioni di salute del primo cittadino, colto da un malore mentre si trovava in casa e ora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale regionale di Ancona

MONTEMARCIANO – C’è apprensione per le condizioni di salute del sindaco Damiano Bartozzi, colto da un malore mentre si trovava in casa nella serata di martedì 11 aprile. Il primo cittadino di Montemarciano è ora all’ospedale regionale a Torrette di Ancona, ricoverato in terapia intensiva.

Tutto è avvenuto martedì sera quando il 63enne era in casa davanti la tv: all’improvviso il malore e l’allarme al 112: nella sua abitazione a Chiaravalle sono giunti gli operatori sanitari che hanno prestato le prime cure per poi trasportarlo d’urgenza con un codice rosso al nosocomio regionale. In fase di accertamento la natura del malore.

L’uomo, commercialista, è impegnato da tempo nella politica di Montemarciano dove lavora: tra gli incontri in programma c’era anche il consiglio dell’Unione dei comuni tra Montemarciano e Monte San Vito, seduta annullata non appena la notizia ha cominciato a circolare. Dai sindaci e dagli esponenti politici della zona sono arrivati numerosi messaggi di sostegno e incoraggiamento perché Bartozzi possa superare nel migliore dei modi questo grave episodio.