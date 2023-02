Malore in casa, morto dirigente del Senigallia Calcio

SENIGALLIA – Lutto in città per la scomparsa improvvisa di Francesco Terrone. L’uomo, 57enne, è stato rinvenuto ieri senza vita nella sua abitazione da un familiare che ha dato l’allarme non sentendolo.

Tutto si è svolto in pochi attimi nel tardo pomeriggio di domenica 26 febbraio, quando l’uomo si trovava in casa assieme al figlio. Quest’ultimo, non sentendolo da qualche minuto, lo ha cercato trovando la porta del bagno chiusa ma senza alcuna risposta.

Ha immediatamente diramato l’allarme: sul posto sono giunti il 118 e i vigili del fuoco, chiamati per aprire la porta chiusa a chiave. Il 57enne era in fin di vita per una patologia cardiaca che, poco tempo dopo, ha prevalso. I tentativi di rianimazione non sono riusciti a ottenere il risultato sperato e dell’uomo è stato constatato il decesso.

Francesco Terrone, origini campane ma da tempo residente in città, era conosciuto per essere un dirigente dell’ASD Senigallia Calcio e aveva da poco compiuto gli anni. Aveva dei problemi di cuore e proprio sapendo questo il figlio si era insospettito non sentendolo e non vedendolo tornare. Sul posto anche le forze dell’ordine, ma è stata confermata la causa naturale del suo decesso.