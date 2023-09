Malore in acqua, bagnante muore a Senigallia

SENIGALLIA – Tragedia nel tardo pomeriggio di sabato 9 settembre, quando un uomo è stato colto da un malore mentre si trovava a passeggiare in acqua a Senigallia. Il dramma si è consumato in pochi minuti all’altezza dello stabilimento balneare 84, sul lungomare Alighieri.

Qui, intorno alle ore 18:30 è scattato l’allarme per una persona priva di sensi rinvenuta in mare e portata a riva. Si trattava di un anziano bagnante: in poco tempo è stato preso in cura dagli operatori sanitari che hanno iniziato le manovre di primo soccorso. A nulla sono valsi però i tentativi di far riprendere conoscenza all’uomo, un pensionato milanese di 75 anni, che ha perso la vita mentre si trovava in vacanza sulla spiaggia di velluto.

Sul posto, oltre ai numerosi bagnanti e agli operatori del soccorso sanitario, anche i militari della Guardia costiera e i carabinieri della Compagnia cittadina. Il corpo è stato rinvenuto qualche centinaio di metri lontano dallo stabilimento balneare in cui aveva preso un ombrellone insieme alla moglie. Sembra che avesse già problemi di salute. La salma è stata restituita alla famiglia per poter celebrare i funerali.