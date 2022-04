Malattie invisibili, a Senigallia spazio alla salute delle donne

SENIGALLIA- «È il secondo appuntamento organizzato dalla Commissione su questi temi e anche questa volta c’è stata una grande partecipazione – commenta la Presidente della Cpo, Maria Lina Vitturini –. Un ulteriore passo avanti per far conoscere la medicina di genere e per il riconoscimento delle malattie femminili, con l’obiettivo di informare i cittadini sugli strumenti per riconoscerle e sulle cure più indicate, coinvolgendo medici, specialisti e psicologi».

L’endometriosi è una patologia infiammatoria cronica e progressiva che colpisce il 10-15% della popolazione femminile e può essere fortemente invalidante. La fibromialgia provoca dolori diffusi muscolo-scheletrici e colpisce circa 1,5 milioni di persone, con un rapporto donne-uomini di 3 a 1. Sono due delle cosiddette “malattie invisibili”, patologie prevalentemente femminili, sulle quali si sono confrontati esperti, amministratori e associazioni, nel corso del convegno che si è svolto a Senigallia, alla Rotonda a Mare, promosso dalla Commissione regionale per le pari opportunità. Nel corso dell’incontro, “La salute della donna. Le malattie invisibili”, aperto dai saluti del sindaco Massimo Olivetti e moderato dalla Vicepresidente della Cpo, Maria Antonietta Lupi, è intervenuta anche la Presidente della Commissione sanità, Elena Leonardi, presenti i consiglieri regionali Carlo Ciccioli, Maurizio Mangialardi e diversi amministratori locali.

Le relazioni scientifiche e le testimonianze delle rappresentanti delle associazioni hanno proposto approfondimenti su sclerodermia, endometriosi, vulvodinia, fibromialgia, con focus su diagnosi, cure e risvolti psicologici. Tra i presenti anche Gianna Prapotnich per l’Ufficio scolastico Regionale, l’assessore comunale Cinzia Petetta e la Consigliera di Parità Milvia Mariani.