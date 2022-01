Portate all'ospedale pediatrico Salesi in codice rosso ma non sono in pericolo di vita. Sul posto anche carabinieri, polizia stradale e la sindaca Perticaroli

SERRA DE’ CONTI – Una mamma e sua figlia di appena una decina di anni sono state investite ieri sera, 15 gennaio, sulla provinciale. Immediatamente è scattato l’allarme per l’episodio che ha destato preoccupazione, soprattutto per le condizioni della piccola.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, i carabinieri della compagnia jesina e la polizia stradale in supporto. La minorenne lamentava forti dolori a una gamba e alla testa, ma è rimasta sempre cosciente. È stata però trasportata con l’eliambulanza in codice rosso al Salesi di Ancona per le cure del caso. Lievi i traumi riportati dalla madre.

A investirle è stato un uomo di Serra de’ Conti, sulla provinciale, via Meloni, che collega la frazione Osteria con il centro storico. Ha riferito ai militari di non averle viste se non all’ultimo ma fortunatamente sembra non procedesse a velocità sostenuta. Si stanno attendendo gli esiti dell’alcol test, routine quando ci sono danni o feriti. L’automobilista, padre di famiglia, stava tornando a casa.

In fase di accertamento la dinamica, compreso se le due persone investite stessero attraversando sulle strisce pedonali o meno, per raggiungere delle attività commerciali. Sul posto anche la sindaca Letizia Perticaroli che si è voluta sincerare della situazione.