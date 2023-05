Lutto a Serra de’ Conti per la scomparsa della giovane Valentina Carletti

La 19enne, studentessa del liceo Perticari di Senigallia, è morta all'ospedale Bambino Gesù di Roma dov'era ricoverata per una grave malattia. Sabato i funerali

SERRA DE’ CONTI – Lutto in paese e a Senigallia per la scomparsa prematura di una studentessa serrana, Valentina Carletti. La giovane, appena 19 anni, è deceduta ieri, giovedì 4 maggio presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma dov’era ricoverata per una grave malattia contro cui lottava da quasi due anni.

La notizia della scomparsa di Valentina, classe 2004, ha fatto il giro non solo del suo paese ma anche di Senigallia dove frequentava il quinto anno dell’indirizzo socio-economico del liceo Perticari. Da oltre un anno però non poteva assistere alle lezioni frontali ma si collegava in video a distanza.

Una studentessa molto preparata e intelligente, la ricorda con affetto un docente. Dal liceo Perticari il cordoglio sui social alla famiglia dell’alunna “dal comportamento esemplare e lodevole”.

I funerali saranno celebrati alle ore 15 di domani, sabato 6 maggio, nella chiesa santa Maria de Abbatissis, a Serra De’ Conti.