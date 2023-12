Senigallia piange Teresa Baldoni, anima di Villa Sorriso

SENIGALLIA – Lutto in città per Maria Teresa Baldoni, colei che insieme al marito Luciano Chiostergi aveva dato vita a Villa Sorriso, uno dei più rinomati locali di Senigallia e della costa adriatica negli anni ‘60. Baldoni è morta ieri, lunedì 18 dicembre, all’età di 96 anni.

A darne l’annuncio la figlia «Ciao mamma, ora sei con papà». Lascia i figli Sandro, Donatella e Roberto, oltre ai nipoti, ai parenti e a tutta una serie di personalità che l’hanno apprezzata per quella sua eleganza e stile, per quella sua accoglienza con cui erano ospitati sia personaggi famosi come Mina o Bobby Solo, sia i clienti trasformando il locale in uno spazio magico.

I funerali si terranno domani, mercoledì 20, alle 15 presso la chiesa del Portone. Verranno raccolte offerte in favore di Acion Aid. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria di via Cagli alla Cesanella.