Lutto a Senigallia e per l’intero paese: è morto l’ex sindaco e senatore Giuseppe Orciari

Negli anni ‘80 rappresentò Senigallia e le Marche in parlamento, cordoglio unanime. Mangialardi: «Ha dedicato la sua vita alla Politica, quella con la P maiuscola, fatta di passione civile, amore per la libertà e la democrazia»

SENIGALLIA – È lutto, non solo nella città ma per l’intero paese, per la scomparsa avvenuta oggi, 6 febbraio, dell’ex sindaco e parlamentare Giuseppe Orciari. Un profondo cordoglio alla notizia, che si sta diffondendo anche oltre i confini di Senigallia, per un uomo di grande impegno politico e amministrativo.

Il 97enne, figura di rilievo del socialismo locale, regionale e italiano, iniziò la sua carriera politica quando venne eletto in consiglio comunale nel 1946. Fu sindaco di Senigallia per due decenni, fino agli anni ottanta, quando rappresentò il territorio senigalliese e le Marche in parlamento: Giuseppe Orciari divenne senatore nel 1983 e deputato alla Camera nel 1987.

Per i sindaci che si susseguirono a Senigallia, ma più in generale per i politici locali e regionali, fu un esempio da seguire. A ricordarlo con affetto e commozione è l’ex sindaco Maurizio Mangialardi, oggi capogruppo Pd in consiglio regionale. «Con grande dolore ho appreso la notizia della scomparsa di Giuseppe Orciari, a cui mi legava non solo un grande rapporto istituzionale, ma anche un profondo sentimento di amicizia e confidenza, che a lungo ha rappresentato per me una guida nella mia attività politica e amministrativa, tanto da riconoscerlo sempre “il Sindaco”. Oggi non solo Senigallia, ma anche le Marche e l’intero Paese, perdono un uomo che ha attraversato il Novecento, dedicando la sua vita alla Politica, quella con la P maiuscola, fatta di passione civile, amore per la libertà e la democrazia, volontà di risolvere i piccoli grandi problemi quotidiani delle persone per edificare una società più giusta ed equa. L’intelligenza, il coraggio, la dedizione, qualità sempre messe al servizio della crescita e dello sviluppo di Senigallia».

«Credo che oggi, in questo giorno così triste, il ricordo di Peppino possa diventare un momento di unione e unanime cordoglio per tutti i marchigiani. A Senigallia, invece, il compito imprescindibile di preservare la memoria del suo impegno, affinché il suo luminoso esempio – conclude Mangialardi – possa continuare a essere un punto di riferimento per la classe politica cittadina. Ai figli Paola e Marco le mie più sentite condoglianze».

Anche il capogruppo Pd in consiglio comunale, Dario Romano, ha voluto ricordare Giuseppe Orciari come «una figura storica che ha plasmato e contribuito a creare la Senigallia di oggi partendo dalle fondamenta».