SENIGALLIA – È morta oggi, 8 agosto, all’ospedale cittadino l’ex professoressa Margherita Benedetti Severini. Una figura nota in città perché ha insegnato italiano e storia a varie generazioni di studenti e studentesse.

La donna aveva 84 anni, 53 dei quali passati assieme al marito Mario Luigi Severini, il primo difensore civico di Senigallia. Tanti anni li ha passati a scuola, prima come docente alla scuola media Marchetti, poi agli istituti Corinaldesi e Panzini. Da molti alunni è stata ricordata sempre con affetto per via della sua preparazione, per la sua cultura e per il suo carattere socievole.

Un ricordo che si era protratto nel tempo, tanto che più volte le era stato chiesto di partecipare a momenti pubblici. Dopo il pensionamento, la sua competenza era stata richiesta anche dalle università popolari.

Lascia i figli Giovanni, Marco, Alberto e Federico, ai quali andrà l’affetto dei tanti che l’hanno conosciuta: mercoledì 10 agosto, alle ore 9.00, nella chiesa cattedrale di piazza Garibaldi, si terranno i funerali di Margherita Benedetti Severini.