Lungomare Mameli, ripartono i lavori per l’asfaltatura

SENIGALLIA – Erano stati interrotti a giugno scorso, dato l’inizio della stagione estiva e turistica, ma riprenderanno il prossimo lunedì 20 settembre i lavori di asfaltatura del lungomare Mameli e delle vie limitrofe. A darne l’annuncio è l’amministrazione comunale senigalliese che, dopo le rassicurazioni, elenca anche i luoghi interessati dall’intervento che, inizialmente, sarebbe dovuto terminare entro l’estate.

Oltre al lungomare Mameli, infatti, verranno asfaltate anche le seguenti vie (da nord procedendo verso sud): sottopasso Traversa Cesano, via Goldoni, via Zanella, via Gioberti, via Fogazzaro, via Monti, via Verga, via Tasso, via Ariosto e via Panzini.

L’intervento prevede la fresatura e il ripristino del manto stradale con tappetino di usura. La prima strada che verrà asfaltata è la Traversa Cesano. Sulle date dell’intervento, che si sposterà di strada in strada chiudendo completamente la via interessata, verrà data specifica comunicazione, in modo da limitare i disagi, soprattutto ai residenti ma anche alla cittadinanza in generale per informarla in merito all’avanzamento dei lavori.