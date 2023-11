Lungomare Da Vinci chiuso a Senigallia per lavori

SENIGALLIA – Aveva fatto discutere sui social la deviazione imposta ai veicoli sul lungomare Da Vinci. Una chiusura che si protrarrà per settimane, proprio all’altezza del costruendo residence delle polemiche.

Polemiche perché inizialmente, la previsione per l’area delle ex colonie Enel era proprio quella di una deviazione del traffico dal lungomare Da Vinci a una stradina retrostante il nuovo edificio, scelta poi stralciata dai progetti definitivi dopo una mobilitazione di numerosi cittadini. La chiusura attuale ha fatto tornare il timore che venisse riproposta la deviazione approfittando della situazione meno agitata.

Si tratta invece si una chiusura temporanea, fino al 31 dicembre, per permettere le opere di urbanizzazione legate proprio alla lottizzazione Da Vinci. Per quanti viaggiano in direzione sud è imposto l’obbligo di svolta a destra in via Grosseto e nella via che circonda il cantiere, per poi reimmettersi sul lungomare subito dopo l’area dei lavori.

Il cantiere non invaderà la pista ciclabile né il marciapiede, anche se questi saranno soggetti a una successiva riqualificazione legata proprio alle opere di urbanizzazione. A spiegarlo è l’assessore ai lavori pubblici Nicola Regine che precisa come siano in corso i lavori per l’allaccio delle utenze luce, acqua e gas, della rete fognaria, e non quindi di una scelta politica che ha fatto discutere molto in passato.