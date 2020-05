Lite sul lungomare di Senigallia, un ragazzo all’ospedale

SENIGALLIA – Nottata movimentata quella tra sabato 23 e domenica 24 maggio sul litorale di Senigallia. Una violenta lite si è verificata sul lungomare Alighieri, cuore della movida locale: almeno cinque i giovani coinvolti.

L’allarme è scattato proprio da tre soggetti coinvolti, che hanno chiamato la polizia per sedare la situazione generata – sembra – da alcune persone ubriache, segnalate come straniere.

Gli agenti del commissariato di Senigallia hanno identificato i presenti e fatto intervenire il 118: l’ambulanza ha trasportato uno dei tre giovani in ospedale per le ferite subite. I poliziotti hanno sentito alcune persone testimoni dell’episodio e sono in corso le attività finalizzate ad identificare gli aggressori.

I tre ragazzi che dicono di aver subito l’aggressione si sono riservati di sporgere querela, al momento contro ignoti.