Lite ai giardini Morandi, uno estrae il coltello

SENIGALLIA – È di una denuncia e di una espulsione l’esito dei controlli nella prima giornata del weekend da parte della polizia di Senigallia. Controlli a cui si aggiungono le sanzioni per violazioni alle norme anti covid elevate negli ultimi giorni.

Il primo episodio è avvenuto in mattinata quando gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza sono passati in zona stazione ferroviaria notando due persone. Dai controlli è emerso che i due avevano a loro carico numerosi precedenti. Inoltre uno, irregolare, era già destinatario di un provvedimento di espulsione. Al termine degli accertamenti, è stato notificato all’uomo, un 45enne, l’ordine del Questore di Ancona di lasciare il territorio della Stato entro sette giorni.

Nel pomeriggio, poi, i poliziotti del Commissariato di Senigallia sono intervenuti presso i giardini Morandi, sempre nelle vicinanze della stazione, dove era stata segnalata una lite tra più persone, con un soggetto armato di coltello. Giunti sul posto, tre soggetti sono scappati facendo perdere le proprie tracce mentre è stato bloccato un uomo di 60 anni, di origini campane, pluripregiudicato. Essendo in possesso del coltello e senza valide giustificazioni, l’uomo è stato denunciato per porto abusivo e l’arma sequestrata. Per il 60enne verrà emesso anche il foglio di via, con divieto di tornare a Senigallia per tre anni.