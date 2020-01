Lite in strada per motivi di gelosia, arriva la polizia

Ad attirare l'attenzione degli agenti, una coppia che stava discutendo animatamente in via Raffaello Sanzio, a Senigallia. Nei confronti della donna, di origine rumena, pendeva un divieto di ritorno in Italia

SENIGALLIA- Una 30enne di origine rumena è stata denunciata dalla polizia per avere violato il provvedimento a cui era stata sottoposta. La donna, nonostante fosse stata rimpatriata in Romania con divieto di reingresso in Italia, è stata rintracciata ieri dagli agenti in via Raffaello Sanzio.

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti una coppia che stava litigando. Gli agenti si sono fermati e sono stati aggrediti verbalmente dalla donna che si trovava in compagnia di un 45enne senigalliese. I due stavano litigando per motivi di gelosia. La situazione è tornata alla normalità dopo l’intervento dei poliziotti.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che la donna non era nuova a comportamenti del genere: in altre occasioni si era resa protagonista di episodi violenti anche nei confronti di poliziotti e militari. Era stata sorpresa anche in città in evidente stato di ebbrezza ed era stata sanzionata per ubriachezza molesta.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata per sottoporre la donna a giudizio direttissimo con successivo allontanamento dal territorio nazionale.