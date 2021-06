Lite di notte in centro a Ostra: 26enne nei guai per ubriachezza molesta

Residenti allertano i carabinieri che trovano una sola persona fuori da un ristorante e in preda all'alcol. Sanzionato anche per la violazione del coprifuoco

OSTRA – Le urla, la lite, le multe. Poco dopo l’una di questa notte, 16 giugno, c’è stato l’intervento dei carabinieri presso un locale del paese di Ostra dove era stata segnalata dai residenti una lite tra due persone con tanto di urla e schiamazzi notturni.

Giunti sul posto i militari della stazione cittadina hanno trovato un uomo in stato di alterazione fuori da un ristorante del centro storico. Identificato, è risultato essere un 26enne di origini peruviane, residente in provincia di Milano ma attualmente domiciliato in questo territorio per motivi di lavoro.

Era in forte stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcool e, sembra dai primi accertamenti, che proprio questa sia stata la causa scatenante la lite con un’altra persone, allontanatasi prima dell’arrivo dei militari. Per il giovane peruviano sono scattate due sanzioni: una da 400 euro per la violazione delle norme anti covid che impongono ancora l’osservanza del coprifuoco e una da 102 euro per l’ubriachezza molesta.