Lite durante il carnevale a Trecastelli: a un mese dai fatti scattano due denunce

TRECASTELLI – E’ di due denunciati il bilancio della colluttazione di carnevale avvenuta lo scorso 19 febbraio a Brugnetto. Mentre era in corso la manifestazione con la sfilata di carri allegorici e numerose persone in maschera, un giovane ubriaco ha creato scompiglio prima andando a litigare con una persona e poi colpendo uno degli agenti della Polizia Locale intervenuti per calmarlo.

Tutto è avvenuto nel giro di pochi minuti durante il noto “Carnevale di Brugnetto”, manifestazione che nell’area locale raccoglie sempre molti consensi e tanta partecipazione. Tra chi festeggiava con il lancio di coriandoli e chi raccoglieva caramelle, c’era anche chi se ne andava in giro ubriaco in via Garibaldi, sferrando calci alle persiane delle abitazioni poste al piano terra e turbando la sfilata.

Al giovane si sono avvicinati due poliziotti del Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”, guidato dal comandante Leonardo Latini, che presidiavano la manifestazione: dopo l’invito a fermare il suo comportamento e a calmarsi, questi ha biascicato qualcosa all’indirizzo degli agenti per poi correre in mezzo alle persone. Dato lo stato di ubriachezza, il giovane è caduto poco dopo ed è stato raggiunto dagli agenti ma non solo.

Si è avvicinato anche un soggetto con cui il ragazzo aveva litigato poco prima: quest’ultimo intervenuto ha colpito il primo alle gambe, utilizzando una cintura e inveendo contro l’ubriaco. Di tutta risposta questi si è dimenato per divincolarsi dal contenimento degli agenti colpendone uno alla mandibola e procurandogli lesioni per 7 giorni di prognosi, come refertato all’ospedale di Senigallia.

Nel frattempo, con l’ausilio dei carabinieri di Trecastelli giunti sul posto, il giovane ubriaco, un 29enne di Senigallia, è stato fermato e identificato: oltre a essere sanzionato per ubriachezza molesta, in seguito è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il secondo soggetto, quello che ha colpito il primo mentre era alle prese con gli agenti, è un 38enne di Trecastelli ed è stato deferito all’autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio in quanto, col proprio intervento, ha ostacolato l’azione degli operatori, rendendola più difficoltosa e anzi, scatenando la reazione dell’ubriaco.