A Linda Rossi la medaglia del Coni e il plauso dell’amministrazione di Senigallia

Alla giovane pattinatrice va il riconoscimento del comitato olimpico nazionale per i successi ottenuti nella scorsa stagione sia sulle rotelle che sul ghiaccio. Il sindaco: «Soddisfazione per la nostra concittadina»

SENIGALLIA – Grande sorpresa e gioia per la notizia dell’onorificenza assegnata dal Coni alla giovane atleta senigalliese Linda Rossi. Come anticipato da CentroPagina.it, la pattinatrice di Senigallia è stata insignita del riconoscimento per i risultati agonistici ottenuti nel 2019. L’annuncio è arrivato dal presidente del Coni Giovanni Malagò e subito la notizia ha fatto il giro della città.

Un premio, che verrà consegnato quando le condizioni della pandemia consentiranno eventi pubblici in sicurezza, per i grandissimi risultati conseguiti da Linda Rossi nella scorsa stagione. Una stagione in cui ha sbancato il medagliere nazionale e internazionale nelle gare disputate.

Tra i vari successi su ruote nel 2019 sono arrivati il titolo europeo sui 100mt strada a Pamplona, il titolo italiano sul giro sprint a San Benedetto; ma per la campionessa di Senigallia che da qualche tempo si sta avventurando con successo anche sul ghiaccio il palmares si è arricchito di 2 bronzi e 1 argento ai campionati italiani su singole distanze, mentre a livello internazionale da 4 ori e 1 argento in coppa del mondo neo senior nelle varie specialità.

Il successo di Linda Rossi non è stato mai in discussione e questo ennesimo riconoscimento lo conferma. A tal proposito «l’amministrazione comunale esprime la propria soddisfazione e quella dell’intera città per l’ennesimo riconoscimento ottenuto dalla concittadina Linda Rossi, campionessa di pattinaggio. Il comitato olimpico nazionale le ha assegnato la medaglia d’argento al valore atletico che rappresenta uno dei massimi riconoscimenti assegnati ad atleti ed atlete che si distinguono per i risultati ottenuti a livello nazionale e internazionale». Linda si unisce così alla schiera di senigalliesi che hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento anche in altri sport. «Il nostro augurio – continua la nota del Comune di Senigallia – è che Linda continui il suo cammino e possa dare altre soddisfazioni agli sportivi senigalliesi che continuano a seguirla con la convinzione che riuscirà a testimoniare la bontà dell’attività sportiva cittadina». Dal canto suo «l’amministrazione è certa che tutto lo sport senigalliese continuerà la propria attività, anche nelle difficili condizioni attuali, per far sì che tra i giovani si formi una corretta cultura sportiva che è alla base dei successi nello sport e nella vita sociale e professionale».