Il liceo Perticari di Senigallia è scuola ambasciatrice del Parlamento europeo

SENIGALLIA – Nuova finestra sull’Europa quella che si è aperta nei giorni scorsi a palazzo Leopardi in Ancona dove il liceo “Giulio Perticari” di Senigallia ha ottenuto un prestigioso riconoscimento. È infatti diventata “Scuola Ambasciatrice delle Marche” del Parlamento europeo, nell’ambito del Progetto EPAS (European Parliament Ambassador School) promosso dalle istituzioni europee.

Il Comune di Senigallia era rappresentato dal presidente del consiglio comunale Massimo Bello il quale, portando il saluto della città e dell’assemblea civica, si è congratulato con gli studenti e le studentesse del liceo Perticari, per l’occasione guidati dal prof. Gabriele Rocchegiani. «È stata un’iniziativa straordinaria – ha commentato – non soltanto perché il nostro liceo si è classificato tra le scuole ambasciatrici del Parlamento europeo, ma anche perché i valori dell’unità europea e della conoscenza della casa comune europea stanno diventando patrimonio consapevole delle nuove generazioni. E questo fa sperare in futuro straordinario per la crescita culturale e ideale dell’Unione europa».

All’evento in Regione erano presenti l’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi; Barbara Fioravanti e Marisa Celani dell’Europe Direct della Regione Marche; gli europarlamentari Alessandra Mussolini e Fabio Massimo Castaldo; Lucia Pecorario dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo; Gianna Prapotnich, responsabile programma Erasmus dell’Ufficio scolastico regionale delle Marche.

«Il liceo Perticari di Senigallia ha ottenuto – ha concluso Bello – uno straordinario riconoscimento, che valorizza e crea un valore aggiunto importante per la crescita formativa dei giovani studenti e delle giovani studentesse. Sono felice di questo risultato e, soprattutto, perché la dirigente scolastica del liceo classico e le ragazze e i ragazzi di questa scuola hanno tenuto conto favorevolmente dell’invito della presidenza del consiglio comunale a partecipare a questo concorso».