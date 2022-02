Senigallia, licenza sospesa a un bar del Foro Annonario

SENIGALLIA – Licenza sospesa ad un bar del Foro Annonario di Senigallia. La decisione arriva dalla questura di Ancona, a seguito delle verifiche compiute dagli agenti del Commissariato che hanno accertato come il locale fosse frequentato da pregiudicati e fonte di pericolo per l’ordine pubblico.

Diverse le criticità riscontrate dai poliziotti senigalliesi. Negli ultimi mesi, il locale, dedito alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno del Foro Annonario, era divenuto luogo di ritrovo di soggetti con pregiudizi penali di vario genere e, inoltre, era stato sanzionato per violazioni alla normativa anti-covid: erano stati trovati avventori che non rispettavano i divieti previsti, tra cui quello diretto ad evitare assembramenti, o relativi al controllo del possesso del green pass.

Poco tempo fa c’era stato anche un intervento per un cliente ubriaco che creava problemi a diversi cittadini: alla vista delle divise, si è scagliato contro i poliziotti, minacciandoli con una bottiglia di vetro.

Il Questore di Ancona ha ritenuto sussistere i presupposti, previsti dal testo unico di pubblica sicurezza, in presenza dei quali vi è proprio la possibilità di sospendere la licenza agli esercizi pubblici allorchè questi siano fonti di pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità o per la sicurezza pubblica.

La stessa area è stata teatro in passato anche molto recente di episodi violenti: l’ultimo in ordine di tempo ha scosso un po’ la tranquillità di Senigallia poiché un 40enne era finito all’ospedale regionale dopo un’aggressione.