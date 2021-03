Libera, anche Senigallia ricorda le vittime innocenti di mafia

SENIGALLIA – Anche quest’anno in città sono state ricordate le vittime innocenti di mafia grazie alla giornata della memoria e dell’impegno ormai arrivata alla XXVI edizione. Alla presenza del sindaco, dell’assessore alla cultura e dei rappresentanti delle forze dell’ordine, in piazza del Duca, Saffi e Garibaldi si sono riuniti esponenti del mondo dell’arte, dell’artigianalità, della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, del canto, della danza, della scrittura e dell’editoria, per dare voce e corpo all’invito lanciato da don Ciotti.

Il presidio senigalliese di Libera, l’associazione che da anni si espone a livello sociale e culturale contro le mafie, ha voluto organizzare nell’ambito delle norme anti contagio un’iniziativa nella giornata per le vittime innocenti di mafia, così importante e significativa, ha voluto porre l’accento sulla cultura, che nell’ultimo anno è stata troppo spesso dimenticata e considerata superflua perché sovrastata da “altre” emergenze.

Anche a Senigallia si è celebrata la giornata per le vittime innocenti di mafia promossa da Libera

“A ricordare e riveder le stelle” è stato il titolo della Giornata: un titolo che, oltre alla citazione dantesca nel 700esimo anniversario della morte dell’autore fiorentino, «ci ricorda la necessità di fare memoria e continuare a coltivare l’impegno» come sostiene il referente del presidio Libera di Senigallia don Paolo Gasperini. «Il nominare, una ad una, le persone che hanno perso la vita a causa della criminalità ha un valore importante: consente di non dimenticare, ma soprattutto di restituire dignità attraverso il nome».

L’iniziativa, che nel 2019 portò ben tremila persone in piazza, è stata trasmessa anche in diretta sui social per venire incontro all’esigenza di partecipazione di chi non poteva essere presente per le norme anti covid ma comunque sensibili al tema della memoria e della giustizia sociale. Tra questi, i familiari di Attilio Romanò, a cui il presidio è dedicato.

«Il nostro grazie – spiegano da Libera – va a tutti ed in particolare agli esponenti del mondo della cultura per il loro impegno quotidiano, che in questi mesi è proseguito, seppure nell’ombra. Ci auguriamo che le luci dei riflettori possano riaccendersi presto su di loro, per coltivare tutti insieme una società in cui bellezza e giustizia diventino valori fondanti».