Letture fantasy a Corinaldo, Castelleone di Suasa, Trecastelli, Ostra ed Ostra Vetere

Via al progetto "Borghi del Fantastico" per la promozione della lettura in rete sul territorio, nei comuni del Sistema Bibliotecario Locale (SBL) Misa Nevola

CORINALDO – Finalmente insieme anche per la promozione della lettura in rete sul territorio, i comuni del Sistema Bibliotecario Locale (SBL) Misa Nevola lanciano il progetto “Borghi del Fantastico” a Corinaldo, Castelleone di Suasa, Trecastelli, Ostra ed Ostra Vetere. L’ispirazione del progetto è il mondo fantastico con sfaccettature tra fumetti, libri e giochi da tavolo. Stimolare la fantasia e aprire gli occhi su diversi generi letterari, stando insieme ed esercitando la mente con le storie, in un ambiente democratico e aggregativo come la biblioteca.

L’obiettivo del progetto, finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è quello di arricchire le biblioteche del Sistema Bibliotecario con nuove sezioni dedicate al fantasy che risultino più attrattive sia per i più piccoli che per i ragazzi che si affacciano all’età adolescenziale. Con i fondi a disposizione per il progetto verranno acquistati libri fantasy, fumetti, graphic novel, romanzi di formazione, storie avventurose e film in DVD.

L’apertura al pubblico del progetto è affidata a cinque appuntamenti in programma nei prossimi mesi con il contastorie emiliano Marco Bertarini, narratore e pedagogo che si definisce “artigiano di voci e racconti”. Apertura a Corinaldo il 29 giugno alle 21.30 con la lettura animata dal titolo “Quando i maiali ebbero le ali” portentose fiabe di tramutazione” presso il Giardino della Comunità Il Cedro.

A seguire il 3 luglio ore 21.00 nella Piazzetta del Teatrino di Monterado di Trecastelli, con “Zampe di Gallina, pesciolini d’oro”. Terzo appuntamento il 12 luglio ore 17.00, al Chiostro Polo Museale Terra di Montenovo, Ostra Vetere, con “Libruncoli”. Si passa poi a Ostra, nel Giardino delle Suore, il 19 agosto alle 18.30, con “La grammatica del Maestro Gianni”. Ultimo appuntamento a Castelleone di Suasa, il 20 agosto ore 21.00 al Campo Boario con “Verdi racconti germoglianti”.