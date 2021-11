Lei tronca la relazione, lui l’assilla di messaggi: interviene la Polizia a Senigallia

SENIGALLIA – Lei interrompe la relazione ma lui insiste nel contattarla e finisce, grazie all’intervento della Polizia, con il ricevere un ammonimento da parte del Questore di Ancona. Tutto è avvenuto a Senigallia dove i due coetanei, entrambi residenti nella spiaggia di velluto, si sono conosciuti e avvicinati in una frequentazione che si è presto trasformata in relazione sentimentale. Ma poco dopo sono iniziati i primi comportamenti assillanti dell’uomo.

Dopo un primo periodo infatti, la donna è stata costretta ad allontanarsi dall’uomo per motivi personali: lontananza che si è prolungata e ha dato il via a continue richieste di chiarimenti sia sui motivi dell’assenza sia sulle sue frequentazioni amicali. Un comportamento che ha destato qualche sospetto nella donna che, tuttavia, non ha troncato subito la relazione.

Dopo qualche altro tempo, però, altri comportamenti particolarmente molesti come l’invio continuo di messaggi, hanno iniziato a creare uno stato di agitazione nella donna che si è decisa a troncare il rapporto. Ciò non è bastato però per interrompere anche i continui contatti da parte dell’uomo che chiedeva informazioni sulla donna ad amici comuni e che, in alcune occasioni, incontrandola per la città, le si è avvicinato apostrofandola con termini poco consoni.

L’ansia crescente è divenuta paura e a quel punto si è rivolta alla Polizia. Agli agenti ha raccontato la sua versione dei fatti. Dopo una serie di accertamenti, gli agenti del Commissariato senigalliese hanno proposto la misura dell’ammonimento che il Questore di Ancona ha immediatamente emesso a carico dell’uomo. Gli è stato intimato di astenersi da qualunque forma di interferenza nella vita della vittima, pena la denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di atti persecutori.