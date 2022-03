L’onorevole leghista Marchetti a fianco di Senigallia su ospedale e fiume Misa

Affrontati i temi della sanità pubblica e della sicurezza idrogeologica. La Lega: «Si farà lui carico di problematiche che dovrebbero affrontare i vari eletti di Senigallia in regione, che invece perdono tempo in polemiche»

SENIGALLIA – Incontro in Comune tra i rappresentanti locali della Lega, il sindaco Massimo Olivetti e l’onorevole Riccardo Augusto Marchetti. Un momento di confronto per discutere delle grandi tematiche che interessano la spiaggia di velluto, dalla sanità alla sicurezza idrogeologica, ma con un occhio rivolto alla delicata situazione politica nazionale. Sindaco, assessori e consiglieri in quota Lega hanno incontrato il deputato umbro, classe ’87, in sala giunta, la stanza dei bottoni, dove si prendono le decisioni per il futuro della città. Proprio questo sembra essere stato il fulcro dell’incontro di ieri, 14 marzo, con gli amministratori comunali che hanno chiesto l’intervento di Marchetti per seguire alcune questioni.

Su tutte la sanità pubblica, con la crisi dell’ospedale cittadino: il “Principe di Piemonte” deve fare i conti con una ormai strutturale carenza di organico che va avanti da anni. Ovviamente è un tema che devono affrontare tutte le strutture pubbliche italiane, ma alcune avvertono più criticità, come Senigallia. A soffrire maggiormente sono l’obi, l’osservazione breve intensiva, che è chiusa dato l’esiguo numero di medici e la positività del primario, così come la gastroenterologia; in crisi anche il reparto di otorinolaringoiatria, come riferito dal coordinatore del tribunale del malato “C.Urbani” di Senigallia Umberto Solazzi, la cardiologia (e di riflesso la chirurgia) e neurologia dove andranno via a breve il primario e un altro medico.

Senigallia, sicurezza idrogeologica

Altro tema caldo è il fiume Misa e la sicurezza idrogeologica della città: un tema che, oltre alle alluvioni (l’ultima quella del 2014 ma negli anni ve ne sono state diverse che hanno inondato Senigallia), tiene banco anche per i lavori alle vasche di espansione appena partiti ma che dovevano essere fatti già decenni or sono. L’ultimo punto sul tema è il ponte Garibaldi da demolire e ricostruire, ma servono risorse sovracomunali da intercettare.

Su tutte queste tematiche sindaco, assessori e consiglieri leghisti hanno chiesto il supporto di Marchetti il quale si è reso disponibile a seguire le problematiche cittadine in ambito regionale allo scopo di poter meglio intercettare finanziamenti pubblici a favore della città; soprattutto, ha assicurato «risposte tempestive». Si farà lui «carico di problematiche – spiegano i rappresentanti locali del carroccio – che dovrebbero affrontare i vari eletti dì Senigallia in regione, che invece perdono tempo ed energie in polemiche sterili».