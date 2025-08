Lavoro nero in un ristorante di Senigallia, multe e sospensione dell’attività

SENIGALLIA – Lavoro nero, ancora un’impresa della ristorazione nei guai a Senigallia. Questa volta è toccato a un noto locale del lungomare ricevere la visita dei poliziotti della questura dorica e della guardia di finanza di Senigallia: visita ispettiva che ha permesso di accertare la violazione di numerose norme.

L’operazione congiunta di agenti in borghese e finanzieri è cominciata con l’essere fermati da due addetti alla sicurezza all’ingresso: i buttafuori però erano privi di qualsiasi titolo autorizzatorio e non erano in regola con la normativa di settore. Non avevano conseguito il titolo prefettizio necessario per svolgere quel tipo di attività. Per questo motivo, sono stati sanzionati con verbali da 1.666 euro ciascuno. Stessa sorte all’agenzia del pesarese che li aveva impiegati, nonostante secondo quanto riporta una nota stampa della polizia, fosse a conoscenza della loro mancanza di titolo.

Ma questo era solo l’inizio. Alla titolare della struttura di ristorazione è stata contestata la mancata esposizione nel locale della Scia con una multa da 400 euro e la mancata apposizione del cartello di apertura e chiusura del locale, per altri mille euro di sanzione da pagare.

Come se non bastasse, i controlli contro il lavoro nero hanno fatto emergere altre gravi irregolarità circa la posizione lavorativa di camerieri e cuochi del locale. Le fiamme gialle hanno infatti proceduto a controllare tutti i dipendenti, constatando che quattro di loro non erano stati regolarmente assunti; altri quattro avevano un contratto a chiamata ma non erano stati segnalati la sera del controllo, risultando quindi anch’essi irregolari.

Non una dunque, ma più violazioni che porteranno a una serie di sanzioni amministrative da 2.500 euro per ogni lavoratore irregolare. Scatterà un ulteriore provvedimento: la guardia di finanza di Senigallia, unitamente all’ispettorato provinciale del lavoro di Ancona, procederà alla sospensione dell’attività per lavoro nero.