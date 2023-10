Lavori in viale Garibaldi, dal Gsa solidarietà a residenti e comitato

SENIGALLIA – Solidarietà ai residenti di viale Anita Garibaldi e al Comitato Alberi in città che si sono sobbarcati l’impegno di fermare l’abbattimento dei pini. È stata espressa dal Gruppo Società e Ambiente che lancia anche una frecciatina verso l’amministrazione comunale.

In particolare, l’associazione ambientalista apprezza che il TAR, dopo il ricorso contro il provvedimento del Comune, abbia deciso di sospendere gli abbattimenti con il decreto pubblicato il 18 ottobre. La decisione, si legge, “sarà assunta nella camera di consiglio del 25 ottobre” e il Gsa attende con fiducia il verdetto.

La frecciatina verso gli amministratori è però scoccata: «Ribadiamo che, fin dall’inizio, abbiamo sottolineato le criticità di questo progetto e abbiamo cercato di far comprendere ai decisori le ragioni della necessità del verde urbano, necessità che sta aumentando esponenzialmente. Abbiamo interpellato e invitato esperti per dare un contributo di idee alternative all’abbattimento di tutti i pini del viale. Ad oggi non possiamo che constatare che il tempo è passato senza che si sia rivisto il progetto in modo da contemperare le esigenze di automobilisti con quelle dei cittadini e della loro salute, in particolare dei più vulnerabili, la cui tutela è tra gli indici di civiltà».