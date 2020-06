Senigallia, lavori in via Cellini: prima del parcheggio c’è la rotatoria

In realizzazione la struttura per 300 posti auto a servizio di ospedale, seminario, stadio, casa di riposo e poliambulatorio. Nell'attesa si eliminerà l’incrocio con via Monteverdi, senza spese per il comune

SENIGALLIA – Con lo sblocco delle attività ferme per il coronavirus, la spiaggia di velluto ha visto riaprirsi e riattivarsi numerosi cantieri sparsi per la città. Tra questi, i lavori al Cesano (un tratto in via Strada Prima e uno di via Strada Terza), sul lungomare Alighieri (verso via Dalmazia), in via Garibaldi, a Marzocca, per poi passare a via Adige e infine alle condotte fognarie collocate nel sottosuolo stradale di via Cellini e via Monteverdi. Ora, sempre in questa zona partirà un altro intervento.

Dopo i sottoservizi interessati fino a due giorni fa, nelle stesse via Cellini e via Monteverdi verrà realizzata una rotatoria, propedeutica all’apertura del nuovo parcheggio con circa 300 posti auto a servizio di numerosi luoghi e attività: dal seminario vescovile agli impianti sportivi adiacenti, dalla fondazione Città di Senigallia, all’ospedale cittadino e al laboratorio analisi, fino al vicino stadio, palasport e poliambulatorio. Una posizione strategica dunque per una zona ben precisa della città: anche se non in centro, l’utilizzo potrà essere anche a beneficio della parte storica di Senigallia.

Prima però del parcheggio in via di realizzazione, verrà fatta la rotatoria di accesso che eliminerà anche l’incrocio tra via Monteverdi e via Cellini: tra salita e stop una buona notizia per molti automobilisti perché metterà in sicurezza la viabilità. Contente anche le casse comunali da cui non uscirà un euro dato che l’intervento è finanziato dalla società che gestirà il parcheggio, la SenParkTeck Srl.

Il progetto per i nuovi parcheggi in via Cellini a Senigallia con la rotatoria

I lavori partiranno lunedì 8 giugno e si protrarranno almeno fino ai primi di luglio. Per consentire l’allestimento del cantiere il Comune di Senigallia ha pubblicato un’ordinanza contenente alcune modifiche temporanee alla circolazione veicolare. Dall’8 al 21 giugno non sarà possibile transitare in via Monteverdi, nel tratto compreso tra via Cellini e via Respighi, mentre dal 22 giugno al 5 luglio, sarà istituito il senso unico di circolazione, con direzione di marcia ammessa sud nord, in via Cellini, da via Po a via Giordano.