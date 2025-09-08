Lavori stradali a Senigallia, si comincia a Scapezzano

SENIGALLIA – Settimana di passione, quella che sta iniziando, per quanto riguarda la viabilità a Scapezzano: nella frazione di Senigallia cominciano oggi i lavori di rifacimento del manto stradale in via dei Cappuccini. Apposti i cartelli stradali, il Comune passa a informare la città.

Per l’amministrazione comunale si tratta dell’ennesimo intervento di risistemazione delle strade cittadine. Proprio pochi giorni fa è terminata la procedura sul manto stradale in via Lago D’Orta, a Borgo Ribeca, ed è stato deciso che fosse ora di mettere mano al rifacimento del manto stradale in via dei Cappuccini, a Scapezzano, da tempo ammalorato.

Questo intervento avrà ovviamente ripercussioni sulla viabilità in quel tratto stradale. Quindi da oggi è fino a sabato 13 settembre 2025 o fino all’ultimazione dei lavori, su Via dei Cappuccini, dall’incrocio con via Berardinelli al civico 11, sarà istituito il divieto di sosta permanente su entrambi i lati, con rimozione coatta dei veicoli in difetto.

Sempre nello stesso tratto stradale, per l’intera durata dell’intervento, verrà istituito il divieto di transito per tutti i mezzi, fatta eccezione per quelli dei residenti, per quelli della raccolta differenziata, mezzi di soccorso, nonché per i mezzi d’opera e di cantiere.