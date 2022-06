Lavori in strada della Marina, tre settimane per rifare asfalto e sottofondo

Verrà avviato a breve l'intervento in zona Cesano: la ditta lavorerà all'alba e negli orari di minor traffico, senza chiudere quindi l'importante via che collega complanare e statale

SENIGALLIA – Erano stati annunciati entro l’estate e, con qualche giorno di ritardo sulla tabella di marcia, inizieranno a breve i lavori di asfaltatura di strada della Marina, zona Cesano. Si tratta di un intervento atteso dai residenti e dagli imprenditori dell’area nord di Senigallia, tanto da essere richiesto a gran voce durante gli incontri dell’amministrazione Olivetti col territorio.

Sono stati programmati, infatti, per martedì prossimo, 28 giugno: interesseranno circa 600 metri complessivi, compresi tra l’uscita nord della complanare (rotatoria tra via Fiorini e via Mattei) e la strada statale Adriatica Nord. I lavori prevedono la fresatura del vecchio asfalto, la bonifica dei cedimenti del sottofondo stradale nonché la posa in opera del nuovo binder e del tappetino d’usura. I lavori avranno un costo complessivo di 235 mila euro – di cui 125 mila euro ottenuti con finanziamento ministeriale e 110 mila euro derivanti da risorse comunali – e dureranno circa tre settimane.

Proprio per limitare al minimo i disagi alla popolazione residente e alle imprese che transitano in zona, la strada non verrà chiusa ma rimarrà aperta a senso unico alternato con semaforo. Verrà quindi garantito l’accesso a tutte le attività economiche e a tutte le abitazioni che si affacciano su tale strada. L’impresa che si è aggiudicata i lavori sarà operativa a partire dalle ore 4,00 sfruttando quindi le prime ore del giorno e gli orari di minor traffico.