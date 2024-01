Scuola Fagnani, via l’impalcatura dal cortile interno

SENIGALLIA – Si avviano lentamente alla conclusione i lavori alla scuola secondaria di primo grado Giulio Fagnani di Senigallia. Le novità stanno nell’orizzonte che l’amministrazione comunale ha fornito circa il termine dell’intervento, previsto per marzo, e nella odierna rimozione del ponteggio posizionato nel cortile interno dell’istituto.

Si tratta di un fondamentale passo in avanti per il cantiere, da oltre 700 mila euro, allestito la scorsa estate per completare un precedente intervento da 1,9 milioni di euro rimasto non concluso. I lavori sono consistiti – ma devono ancora terminare nonostante fosse prevista la fine entro dicembre 2023 – nel miglioramento sismico e nell’adeguamento impiantistico della scuola in via Maierini, pieno centro storico di Senigallia.

La buona notizia è anche quella che nel giro di un paio di mesi verrà rimossa anche l’impalcatura esterna, che crea più disagi alla circolazione stradale lungo via Pisacane e che sottrae parcheggi, sempre più preziosi per il centro storico senigalliese.

Proprio allo scopo di «accelerare al massimo l’esecuzione dei lavori all’interno dei plessi scolastici e di evitare tutte le possibili interferenze riguardanti la sicurezza, tutte le imprese che eseguono lavori per conto del Comune di Senigallia, sono state invitate a non sospendere la propria attività durante le feste natalizie, bensì ad intensificare i lavori. Tale invito è stato accolto dalla maggior parte delle imprese che l’amministrazione comunale ringrazia per la dedizione ed il senso civico dimostrato».