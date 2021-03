Lavori pubblici, entro l’estate vari interventi in centro storico a Senigallia

Verranno rifatti il sottopasso di via Perilli, i sampietrini in piazza Roma e lungo il corso, la segnaletica orizzontale e il bagno pubblico nella piazzetta IV Agosto. L’assessore Regine in aula consiliare: «Ho chiesto che vengano attivati entro giugno»

SENIGALLIA – Il centro storico sarà interessato da una serie di lavori pubblici nelle prossime settimane. Come già anticipato a Centropagina.it, l’assessore Nicola Regine ha snocciolato alcuni interventi che partiranno entro giugno. Lo spunto lo ha fornito l’interrogazione del consigliere di Amo Senigallia Gennaro Campanile.

Tra i primi interventi a partire ci sarà quello di via Perilli che interesserà il sottopasso pedonale che dalla caserma della Guardia di Finanza conduce in direzione mare e al porto della Rovere. Lo stato del sottopasso è pietoso, con infiltrazioni e cattivi odori che rappresentano un pessimo biglietto da visita per quanti scelgono la spiaggia di velluto per le vacanze e poi si spostano a piedi verso il centro storico per visitare piazze e monumenti. «Per questo intervento è già pronto lo studio di fattibilità e ho chiesto che venga attivato il cantiere entro giugno» ha detto in aula consiliare l’assessore Regine.

Entro l’estate verranno risistemati anche i sampietrini lungo corso II Giugno e in piazza Roma. Non si tratta solo di un’operazione di restyling, seppur attesa da tempo: alla base dei lavori c’è la prevenzione di cadute e incidenti che poi si traducono in richieste di danni nei confronti dell’ente comunale.

Verrà rifatta anche la segnaletica orizzontale grazie al bando da 100 mila euro che l’amministrazione comunale sta per emanare: «riguarderà la manutenzione durante tutto l’anno ma il 70% delle risorse verrà utilizzato subito per gli interventi da realizzare entro giugno, mentre il restante 30% verrà accantonato e usato come riserva» per le successive manutenzioni nella parte finale dell’anno, in caso di necessità.

Nella piazzetta IV Agosto adiacente al municipio di Senigallia verrà installata una struttura adibita a bagno pubblico: quella già presente, chiusa da tempo e dunque inutilizzabile (e oggetto della campagna elettorale di Campanile) avrebbe bisogno di molti fondi, troppi, per poter essere riaperta. L’assessore Regine ha dichiarato che la giunta preferisce intervenire con «una struttura esterna da circa 30 mila euro: sarà a pagamento e l’incasso servirà per sostenere la gestione ordinaria». Forse, ne potrebbe essere installato un secondo bagno pubblico in un’altra zona del centro storico, con le stesse modalità.

Niente da fare per l’altro intervento oggetto dell’interrogazione di Campanile, un punto acqua in piazza Garibaldi: l’ampia area pedonale nata al posto del parcheggio manca infatti oltre che dell’ombra e delle alberature inizialmente previste, persino di una fontanella pubblica. Regine ha confermato che «non è prevista per il momento ma studieremo come intervenire». La risposta dell’ex assessore della giunta che cambiò il progetto (doveva avere spazi verdi e aree destinate a parcheggi per non creare troppi disagi ai residenti del centro) è stata: «Io intendevo fontanelle da appena duemila euro, non credo che sarà un problema, mentre lo è non avere un allaccio idrico in un’area così grande».