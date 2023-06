Sfalcio dell’erba a Ostra Vetere, via ai lavori

OSTRA VETERE – L’amministrazione comunale ha dato il via ai lavori di sistemazione del verde pubblico con lo sfalcio dell’erba. Gli interventi riguardano per la maggior parte la manutenzione straordinaria in quanto da diverso tempo non si è proceduto ad una programmazione puntuale e capillare.

Di tutto ciò si sta occupando l’assessore Carlo Casagrande che sottolinea: «Sono arrivate diverse segnalazioni dai cittadini e questa amministrazione con il coordinamento dell’ufficio tecnico si sta adoperando per calendarizzare le molteplici, necessarie ed urgenti attività che saranno gestite valutando caso per caso le priorità delle azioni da porre in essere».

Soddisfatto il neo sindaco di Ostra Vetere Massimo Corinaldesi: «Potremo finalmente vedere realizzati ordine, pulizia e decoro nel territorio comunale, con l’aiuto anche dei volontari Auser».