Lavori alla Pascoli e Girotondo: le scuole si rifanno il look per settembre

SENIGALLIA – Sono in corso numerosi lavori agli edifici scolastici di Senigallia. Tra questi c’è anche l’intervento urgente alla scuola dell’infanzia Girotondo e alla primaria Pascoli, situate in un unico complesso nel centro storico della città. Il vecchio edificio che si affaccia su via Chiostergi, via Oberdan e piazza Saffi è stato al centro di vari interventi negli ultimi anni: nel 2017 venne effettuata una manutenzione straordinaria; due anni dopo ci fu un intervento di adeguamento sismico seguito da lavori sulla copertura per due milioni di euro; oggi è infatti nuovamente “sotto i ferri” per un risanamento conservativo, che coinvolge sia l’interno che l’esterno della struttura.

Da “appositi sopralluoghi risultano necessari ed urgenti alcuni interventi – si legge nella determina dirigenziale n° 755 del 26/07/2021 dell’ufficio gestione immobili del Comune di Senigallia – onde consentire regolare svolgimento delle attività curriculare”. Urgenti dunque non perché ci siano dei pericoli ma solo perché è ormai imminente l’inizio dell’anno scolastico 2021/22.

Saranno ben quattro le ditte di fiducia dell’amministrazione che saranno impegnate nei lavori, in modo da accelerare la tempistica: la Cingolani di Arcevia si occuperà dei lavori di risanamento conservativo del sistema di impermeabilizzazione della copertura piana sovrastante la scuola dell’Infanzia “Il Girotondo” di Senigallia, per un costo totale di 5.300 euro; anche la Fast Color di Senigallia opererà al “Girotondo” per i lavori di recupero e risanamento conservativo dei locali adibiti a sporzionamento e preparazione alla somministrazione dei pasti, bagno e servizi annessi, per un totale di altri 5.300 euro.

La ditta Petrolati di Trecastelli dovrà sistemare le aule, la mensa, i corridoi situati al piano terra, nel lato ovest, della scuola primaria “Pascoli” per un costo totale di 11.800 euro; infine la ditta Giardini di Senigallia si occuperà del piano terra e primo piano del lato est della Pascoli per 8.100 euro.

L’importo complessivo che verrà stanziato dal Comune è di 30.639 euro, iva compresa, con la raccomandazione che tutto venga effettuato rapidamente, “l’urgenza di dover realizzare i lavori di cui trattasi nel più breve tempo possibile” conclude la determina.