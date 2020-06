Lavori e parcheggi: il lungomare di Montemarciano al centro dell’azione comunale

MONTEMARCIANO – L’amministrazione comunale fa il punto sulla situazione dei lavori sul lungomare di Marina di Montemarciano. Lavori rallentati inevitabilmente dall’emergenza sanitaria che ha investito anche questo territorio proprio quando si stavano progettando o realizzando i primi interventi in vista della stagione estiva.

Tra questi sono già in corso il ripascimento e il livellamento della spiaggia dopo i mesi invernali che hanno come sempre determinato la sparizione di un grosso tratto di litorale e persino di pezzi di strada, letteralmente mangiati dalle ondate che hanno sferzato la costa di Montemarciano.

Anche la cura del verde ne ha risentito e le operazioni di manutenzione delle aree comunali verranno riprese a breve assieme alla ritinteggiatura della segnaletica orizzontale, al rifacimento dell’asfalto del tratto di strada, all’installazione bagni chimici per i bagnanti e turisti. Riprenderà ovviamente anche il controllo delle spiagge in collaborazione con la società di Salvamento.

Per quanto riguarda i parcheggi sul lungomare, l’amministrazione comunale ha scelto di venire incontro alle esigenze di imprese e residenti: un sostegno alle attività commerciali del lungomare, nonché per garantire la migliore fruibilità agli utenti, che si traduce nella sosta gratuita per i residenti e prevedendo un’agevolazione per i non residenti proprietari di seconda casa nel Comune di Montemarciano. Parcheggi che saranno a pagamento dal 1° luglio al 13 settembre 2020 con tariffa oraria di 80 centesimi (maggiorata per camper, caravan, ecc. Maggiori informazioni qui).

A partire dal 15 giugno sarà possibile ritirare i permessi e gli abbonamenti (informazioni disponibili qui) per la sosta dei veicoli sul lungomare, presso la postazione del centralino situata al piano terra della sede comunale (tutti i lunedì – mercoledì – giovedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30). Anche i residenti dovranno esporre sul cruscotto il solito permesso con attestazione della gratuità che dovrà comunque essere richiesta all’ufficio competente.