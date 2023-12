Via ai lavori di demolizione della scuola Puccini a Senigallia

L'intervento, atteso da danni, costerà circa 4,9 milioni di euro per rifare ex novo un edificio su tre livelli in cui potranno rientrare le dieci classi attualmente trasferite al seminario vescovile

SENIGALLIA – Sono iniziati i lavori per la nuova ala est della scuola primaria Mario Puccini, a Senigallia. Un intervento importante sia dal lato economico che da quello sociale: delle due palazzine di cui è composto l’istituto quella lato mare è chiusa da anni per via di criticità che rendono più difficoltoso e costoso metterla a norma che demolirla e ricostruirla, con conseguenti disagi per alunni (dieci classi) e relative famiglie costretti a traslocare alla Mercantini (presso il seminario vescovile con relativi costi). Così si sta procedendo proprio per questa seconda via, il rifacimento ex novo dell’edificio “B”.

Il cantiere si è aperto pochi giorni fa con lo smontaggio di infissi e altre opere preparatorie, mentre il grosso dei lavori avverrà durante la pausa delle festività natalizie quando appunto, da mercoledì 27 dicembre, verrà demolito il corpo di fabbrica per fare spazio a quello nuovo. Una scelta fatta per evitare interferenze con lo svolgimento dell’attività didattica non solo dell’altra palazzina della stessa Puccini (l’ala ovest è stata inaugurata nel gennaio 2017), ma anche dell’adiacente scuola dell’infanzia Aquilone, con evidenti disagi persino sulla mobilità e sul transito di auto per portare i figli a scuola e riprenderli.

Il costo dei lavori di recupero funzionale mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio “B” della scuola primaria Mario Puccini sono stati finanziati con fondi PNRR Mis. 4 per 2.6 milioni di euro, a cui si sono aggiunti contributi GSE per 874 mila euro e contributi comunali, fino a raggiungere la somma complessiva di 4,9 milioni di euro. Per completare l’intervento – che prevede ancora un edificio su tre livelli con un collegamento funzionale tra le due palazzine – servirà poco più di un anno: l’auspicio è di concludere nei primi mesi del 2025.