Ecco tutte le informazioni per i due comuni del territorio interessati dai lavori di manutenzione alla rete idrica

MORRO D’ALBA – I comuni di Morro e Sant’Angelo senz’acqua. Non si tratta del razionamento conseguente a guerra e siccità ma del provvedimento per poter eseguire dei lavori alle condotte idriche. Viva Servizi ha infatti informato l’amministrazione comunale di dover effettuare un intervento di manutenzione su un importante snodo della rete idrica potabile.

Tale intervento causerà l’interruzione dell’erogazione dell’acqua, per qualche ora, nella notte tra il 23 e il 24 marzo. Non sgorgherà l’acqua potabile dalle ore 22 di mercoledì fino alle ore 4 di giovedì, sull’intero territorio comunale di Morro d’Alba.

Come ogni volta che si effettuano delle manutenzioni, alla conclusione dei lavori saranno eseguite manovre per lo spurgo delle condotte, pertanto, nelle prime ore di giovedì 24 potrebbe fuoriuscire acqua rossa o torbida all’apertura dei rubinetti. Si tratta di un fenomeno normale, che tenderà progressivamente a ridursi con lo scorrere dell’acqua. Data la limitata assenza di acqua potabile è consigliabile tenere qualche bottiglia o bacinella per eventuali emergenze.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nucleo operativo di Viva Servizi per le reti d’acqua potabile di Jesi & Moie ai numeri 071.2893754 e 071.2893755.

Senigallia, lavori di manutenzione alla rete idrica di distribuzione a Sant’Angelo

Mercoledì 23 marzo Viva Servizi dovrà sospendere l’erogazione di acqua potabile in località Sant’Angelo di Senigallia per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete di distribuzione principale. La mancanza di acqua alle utenze è prevista dalle ore 9 alle ore 16 circa, per tutte le vie interessate.

I due plessi scolastici interessati dalla sospensione “Scuola Primaria e Materna Sant’Angelo” sono già stati informati della sospensione.

Per la Scuola Primaria saranno messe a disposizione dei cassoni con buste di acqua precofezionata mentre per la Scuola Materna sarà disponibile un’autobotte con autoclave.

Al ripristino del servizio idrico, potrebbero presentarsi fenomeni di acqua rossa, provocati dal trascinamento di depositi ferrosi all’interno delle tubazioni in acciaio presenti nella suddetta rete. Per limitare tale inconveniente è consigliabile effettuare alcuni scarichi e lasciar scorrere l’acqua dal rubinetto per pochi secondi prima di utilizzarla.

Le vie coninvolte nel dettaglio sono: s.p.sant’Angelo (dal country house Finis Africae a località Montesolazzi) – strada di Montesolazzi – strada della Ruffina – strada Crocefisso della Valle – strada della Benedetta (ai civici 206,207,208) – borgo Marzi – strada del Giardino – strada San Gaudenzio – via Capanna alta – s.p.Arceviese (borgo Ferretti) – strada della Passera (da borgo Marzi alla colonnina autovelox) – strada comunale Vallone (ai civici 68,69) – strada del Cavallo – strada della Mandriola – strada del Ferriero – strada di Montalbino – strada del Morignano (ai civici 20,21,22,23) – strada dei Vasari (ai civici 225,225/b,227) – costa dei Fabbri.