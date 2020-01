Senigallia, al via i lavori: chiuso il parcheggio ex Villa Baviera

L'area di sosta è stata chiusa per consentire l'avvio del cantiere per realizzare la rotatoria nell'incrocio dell'ex Penna

SENIGALLIA – Da domani 10 gennaio resterà chiuso il parcheggio “ex Villa Baviera” in viale Leopardi. Una decisione necessaria quella adottata dall’amministrazione comunale per consentire l’avvio del cantiere per la realizzazione della rotatoria nell’incrocio dell’ex Penna.

La rotatoria sostituirà i semafori in un incontro strategico, un modo per rendere il traffico più scorrevole ed evitare lunghe code ed attese interminabili per gli automobilisti. A rallentare l’avvio del cantiere, un contenzioso, poi risolto, riguardante la bonifica dell’area.

Nel progetto, oltre alla rotatoria è prevista la realizzazione di 49 parcheggi a raso che verranno finanziati con 2 milioni di euro provenienti dagli oneri di urbanizzazione legati al recupero dell’ex Villa Baviera, uno spazio utilizzato, fino all’apertura del cantiere, come parcheggio a servizio del centro storico.

Inoltre, è prevista la realizzazione di 34 alloggi di cui 15% destinato ad edilizia residenziale pubblica. L’impianto semaforico a 7 tempi, odiato dagli automobilisti, ha le ore contate. A seguito della realizzazione della rotatoria anche la viabilità potrebbe subire alcune modifiche.