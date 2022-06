Lavori in centro storico a Senigallia: completata via Armellini si passa a via F.lli Bandiera

Per un intervento che finisce, un altro inizia: interessata sempre la zona delle poste centrali. Giunta a caccia di risorse anche per via Pisacane, in pessime condizioni

SENIGALLIA – Proseguono senza sosta, con la speranza di terminare prima del periodo clou dell’estate, i lavori in centro storico. In particolare, in queste ultime settimane sono state interessate le vie Armellini e F.lli Bandiera che si incrociano davanti l’ufficio postale centrale. I lavori pubblici sono stati promossi dalla giunta comunale che ha approfittato dell’intervento di Viva Servizi impegnata nel rifacimento di alcuni sottoservizi di tali strade (fognature ed acquedotto). Con l’occasione è stata ristrutturata e riqualificata la pavimentazione esistente, eliminando buche ed avvallamenti.

Mentre l’intervento in via Armellini si è concluso, quello in via F.lli Bandiera è appena iniziato (FOTO sotto). In entrambi i punti, il lavoro ha previsto la realizzazione di un sottofondo in cemento “debolmente armato”, su cui sono stati messi in opera i sampietrini, sigillati con malta di cemento. Tale soluzione consentirà alla pavimentazione di tali strade, non solo di durare più a lungo ma di poter resistere meglio anche a carichi di automezzi pesanti; ciò soprattutto per il tratto di via F.lli Bandiera adiacente alla Posta, attualmente molto dissestato.

L’amministrazione comunale era già intervenuta con un simile intervento lungo corso II Giugno e in piazza Roma, con l’intento di restituire maggior decoro urbano al cuore pulsante della città ma anche evitare, molto concretamente, che i passanti eventualmente caduti per buche o sampietrini sporgenti possano fare ricorso contro l’ente. Da qui l’intento di proseguire per ristrutturare tutta via Pisacane, anch’essa molto dissestata, in quanto interessata da flussi di traffico molto intensi, anche di tipo pesante. Per questo si è alla ricerca di nuove risorse.