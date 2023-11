Lavori in A14, chiuso per alcune notti il casello di Senigallia

Autostrade per l'Italia annuncia che per lavori di pavimentazione della stazione di Senigallia, sarà chiuso per alcune notti il casello dell'A14, sia in entrata che in uscita: ecco quando

SENIGALLIA – Lavori in A14, chiusa in alcune notti la stazione autostradale di Senigallia. Lo annuncia Autostrade per L’Italia specificando gli orari e le nottate di chiusura del casello senigalliese, sia in entrata che in uscita dall’arteria autostradale.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Senigallia, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona;

-dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 novembre, sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona e da Bologna;

-dalle 22:00 di giovedì 30 novembre alle 6:00 di venerdì 1 dicembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna: Marotta Mondolfo; in uscita per chi proviene da Ancona: Montemarciano.