Senigallia, al via i lavori per l’adeguamento anti covid nelle scuole della città

SENIGALLIA – Le scuole e le misure anti covid. Sono partiti i lavori per l’adattamento delle scuole dell’infanzia e primarie di Senigallia alle indicazioni che il ministero della pubblica istruzione ha fornito circa il distanziamento sociale in classe. Per metterle in pratica sono arrivati circa 230 mila euro di un finanziamento ministeriale a cui il Comune ha partecipato con successo.

Motivo per cui via ai lavori di adattamento dei plessi ma soprattutto delle aule in vista del nuovo anno scolastico contraddistinto da gel, mascherine, distanziamento, plexiglass e banchi singoli quando possibile.

Le scuole interessate dagli interventi sono quelle dell’infanzia Aquilone, al Vivere Verde; Giardino del sole, alla Cupetta; Collodi, zona piano regolatore e De Amicis a Marzocca. A queste si aggiunge la Rodari, alle Saline.

Altri interventi sono già stati effettuati all’infanzia della Cesanella, in cui sono stati acquistati degli arredi, sempre in tempo per la ripresa delle lezioni.

Per decidere cosa, come e dove intervenire si è costituito un gruppo di lavoro comunale composto da referenti dell’assessorato all’istruzione, alle finanze, ai lavori pubblici e di altri uffici comunali come ragioneria, patrimonio e progettazione. La scadenza del contributo è la fine dell’anno solare.