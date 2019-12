Ladri in azione a Ostra Vetere

OSTRA VETERE – Un furto è stato tentato la scorsa notte in zona Lanternone a Ostra Vetere, dove ignoti hanno approfittato della temporanea assenza dei proprietari. Ma i ladri non avevano fatto i conti con le abitudini delle persone che vivono nella casa che avevano preso di mira.

I malviventi sono entrati nel giardino dell’abitazione dopo avere divelto un pezzo di rete di recinzione; poi, per entrare, hanno rotto un vetro sul retro dell’abitazione. Non hanno avuto nemmeno il tempo di rovistare alla ricerca di oggetti di valore, perché poco dopo sono stati messi in fuga dall’improvviso rientro del padrone di casa. I ladri sono scappati a piedi, facendo perdere le loro tracce nei campi.

Una settimana fa, con lo stesso modus operandi ignoti avevano messo a segno un colpo in via Alberici a Montemarciano dove erano scappati con un bottino di poco valore. L’ultimo colpo a Senigallia è stato invece tentato sabato 14 dicembre in via Piave, dove a mettere in fuga i malviventi sono state le grida di un anziano disabile. L’uomo ha chiesto l’intervento della polizia, ma all’arrivo della volante dei ladri non c’era più traccia.

